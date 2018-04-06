Аферистка виманила у жителів області півмільйона гривень, обіцяючи дешеву техніку

06/04/2018 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1,2,3 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у великих розмірах) стосовно місцевої жительки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка одного із сіл Тернопільського району, під приводом продажу техніки, за ціною значно нижчою ринкової, або ж за сприяння у виділенні земельних ділянок у одному із населених пунктів області, заволоділа понад півмільйона грн тернополян. Жінка взяті на себе зобов’язання перед людьми не виконала, оскільки мала на меті заволодіння шахрайським способом грошей довірливих жителів обласного центру.

Розслідування у вказаному провадженні завершено, обвинувачена перебуває під вартою, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.