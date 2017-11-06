Аферистів з “Хеліксу” залишили під домашнім арештом

06/11/2017 0
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Суд продовжив домашній арешт для організаторів фінансової піраміди «Хелікс» Дмитра Нагути та Романа Фелика до 3 грудня.  

Нагадаємо, Дмитро Нагута та Роман Фелик є підозрюваними у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, – про це повідомили у прес-службі Апеляційного суду в Тернопільській області.

Джерело: Тернопільська липа.

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