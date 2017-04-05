Аферист з Великих Гаїв виманював гроші у всіх, з ким спілкувався

05/04/2017 Розмір тексту:

Під домашнім арештом на час досудового розслідування перебуватиме 38-річний житель села Великі Гаї Тернопільського району. Зловмисника підозрюють у вчиненні цілої серії шахрайств, пов’язаних із виїздом за кордон.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Андрій Петрушевський, уже задокументовано чотирнадцять фактів злочинної діяльності підозрюваного. Пройдисвіт пропонував свої послуги всім, з ким мав можливість спілкуватися. Приміром, пересуваючись на таксі, розповідав водієві про те, що займається підготовкою документів і відкриттям візи для виїзду за кордон. В такий спосіб на гачок дурисвіта потрапили не лише жителі обласного центру, а й мешканці Зборівського, Збаразького та Тернопільського районів.

Вартість своїх послуг лиходій оцінював за зовнішнім виглядом клієнта. Коли бачив, що з людини можна здерти більше, казав, що потрібно заплатити 600 доларів, з інших брав чотириста-триста зелених.

Зловмисникові інкримінують частини першу та другу статті 190 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.