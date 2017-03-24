Аферист з Великих Гаїв наживався на тернополянах, які хотіли виїхати на заробітки

24/03/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за фактом шахрайства слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо жителя села Великі Гаї Тернопільського району.

38-річний зловмисник брав у людей гроші за допомогу в працевлаштуванні за кордоном, проте обіцянок перед жодним з потерпілих не виконав.

До поліцейських звернулися уже десятеро заявників. Люди розповідають, що платили пройдисвітові від п’яти до двадцяти тисяч гривень, залежно від країни, де їм обіцяли працевлаштування. Ці гроші були лише завдатком за послугу, але той, хто обіцяв їм легальну роботу, котрогось дня просто перестав відповідати на їхні телефонні дзвінки.

Позиція зловмисника поліцейським невідома, адже його місцеперебування наразі не встановлено. Якщо пройдисвіт й надалі скриватиметься від слідства, його оголосять у розшук.

Кримінальне провадження розпочато за частиною другою статті 190 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.