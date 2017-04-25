Аферист виманив у жителя області 16000 гривень за відомою схемою

25/04/2017 0
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Неприємність трапилася з 30-річним мешканцем райцентру Бережани. Чоловік повірив новині про акційні знижки на пальне та придбав неіснуючі талони на бензин.

На мобільний потерпілого зателефонував невідомий і представився представником однієї з мереж автозаправних комплексів. Розповів, що саме 23 квітня до кінця дня можна придбати пальне за досить непоганою знижкою. Така пропозиція зацікавила бережанчанина  і він погодився придбати талони на пальне.

Псевдоменеджер АЗС вказав реквізити для оплати, і хлопець перевів 16800 гривень. Хотів перевести ще більше коштів, однак, на щастя, не зміг обміняти валюту на гривні. Ніяких талонів юнак звісно не отримав, а на автозаправці, працівником якої потерпілому довели, що його спритно обманули.

Потерпілий звернувся з заявою до поліції За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Працівники поліції встановлюють особу зловмисника, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

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