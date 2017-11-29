Аферист виманив у тернопільської пенсіонерки 14000 гривень

29/11/2017 Розмір тексту:

Поліцейські Тернопільського відділу поліції задокументували факт шахрайства щодо жительки обласного центру. Потерпіла повідомила, що попала на гачок аферистів, в результаті чого втратила всі заощадження.

Пенсіонерка розповіла все ще діючу шахрайську схему за допомогою якої зловмисники спустошують кишені краян. До заявниці зателефонував невідомий та представився співробітником фінансової установи. Чоловік повідомив, що банківський рахунок власниці заблоковано.

Незнайомець увійшов у довіру та дізнався всі необхідні дані для вчинення протиправного. 71-річна жінка зрозуміла, що стала черговою жертвою зловмисників, коли перевірила баланс свого електронного гаманця. Всі заощадження потерпілої у сумі 14 000 гривень зникли. За допомогою вона звернулась до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.