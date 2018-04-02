Аферист обікрав аптеку, використавши прийом «залом грошей»

02/04/2018 Розмір тексту:

Невідомий зловмисник обшахраював продавця аптеки у Тернополі. Аферист використав злодійський спосіб – «залом грошей».

Суть такого шахрайства здебільшого полягає в тому, що під купюру меншого номіналу підкладається велика, яка при заломі залишається в руках у шахрая. Саме таку техніку і взяв на озброєння пройдисвіт, повідомляють у поліції.

Під виглядом покупця зайшов до аптеки та захотів придбати ліки, однак зауважив, що має лише долари. Провізор погодилася обміняти гроші. Однак, взявши гривні до рук, покупець раптово передумав та захотів повернути валюту. Продавець віддала долари, а пройдисвіт, тим часом заломавши готівку, спритно поклав до кишені 1600 гривень. Тільки коли зловмисник покинув магазин, потерпіла виявила, що грошей не вистачає.