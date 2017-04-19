Аферист, котрий вже три роки сидить у СІЗО, виманив у жителів області майже 80000 гривень

19/04/2017 Розмір тексту:

Від трьох до тридцяти тисяч гривень віддавали тернополяни за порятунок родичів. Впродовж лютого-березня до поліцейських області почали надходити звернення від потерпілих громадян. Люди розповідали про те, що стали жартвами шахраїв, повівшись на схему “ваш син у поліції”.

За словами старшого оперуповноваженого управління карного розшуку ГУНП Івана Заверухи, дурили мешканців обласного центру двоє іногородніх людей. Один з них уже близько трьох років перебуває в слідчому ізоляторі на Київщині за шахрайства. Його помічниця – жителька Житомирської області, 1976 року народження. Раніше у поле зору правоохоронців не потрапляла. Вона сама виховує двох синів. З організатором “заробіток” познайомилася ще до того, як той потрапив до в’язниці.

Усім керував чоловік з СІЗО – обирав реґіон з жертвами, скеровував туди напарницю і обдурював людей.

До Тернополя жінка приїхала наприкінці лютого. Винайняла під вигаданим прізвищем житло і почала чекати вказівок.

Іван Заверуха розповідає, що зловмисник дзвонив з СІЗО на випадково набрані номери стаціонарних телефонів. Потрапляв, як правило, на людей старшого віку, розповідав їм про лихо, яке трапилося з сином, онуком та іншим родичем і одразу пропонував вихід із ситуації.

За звільнення з поліції рідної людини просив гроші. Потерпілі одразу погоджувалися і віддавали усе, що було. Перевірити слова злочинців пенсіонери не могли, оскільки додзвонювач перебував на постійному зв’язку. Навіть зі спільницею спілкувався через телефонну конференцію.

За “викупом” приїжджала уже напарниця. Зароблені гроші вона переказувала на картку організатора афери або поповнювала йому мобільний. Жінка отримувала по 200 гривень за кожне вдале шахрайство.

Оперативники Тернополя проведеними слідчо-оперативними заходами вийшли на слід помічниці шахрая. 18 квітня житомирянку затримали. Вона зізналася у десяти фактах шахрайств на території нашого обласного центру. Сума збитків – близько вісімдесяти тисяч гривень. Жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Їй інкримінують статтю 190 частину 2 ККУ – шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Як стало відомо, Тернопільська область не перша, де залишив свій слід дует шахраїв. Від їхніх рук уже потерпіли жителі Житомирської, Рівненської та Київської областей.

Правоохоронці звертаються до мешканців міста та області придивитися до шахрайки. Якщо ви також зустрічалися з цією жінкою та передавали їй свої заощадження “за порятунок родичів”, телефонуйте за номерами: 27-11-70, 27-12-58, (067) 471 66 23, (067) 208 02 23 або на лінію “102″.