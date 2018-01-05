Афера на 10 мільйонів: директор філії банку приймав депозити від клієнтів у власну кишеню

05/01/2018 Розмір тексту:

Поліція викрила директорку банківського відділення у Львівській області, яка вкрала 9,9 млн грн депозитних коштів клієнтів, з якими укладала угоди, інформує прес-служба ГУ Нацполіції у Львівській області.

«Як встановили правоохоронці, зловмисниця пропонувала знайомим та друзям відкрити зручні депозитні рахунки. Вона особисто роздруковувала бланки договорів про строкові банківські вклади, а також заповнювала та оформляла документи, які мали бути переконливими доказами того, що гроші вкладника нібито зберігаються на рахунку в банку. Насправді ж рахунків не відкривала – і грошові кошти на них не надходили, оскільки керівниця не вносила кошти клієнтів у касу банківської установи, а привласнювала. Таким чином впродовж 2014-2015 років зловмисниця привласнила 9,9 млн грн», – розповіли у поліції, передає zbruc.eu.

Працівники слідчого відділу Трускавецького відділення поліції повідомили жінці про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Зараз вона перебуває під арештом.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Випадок, описаний вище, стався у сусідній Львівщині і отримав розголос завдяки зверненню ошуканих людей в правоохоронні органи. А скільки є ще випадків, коли вкладники до останнього вірять таким пройдисвітам і не звертаються до правоохоронців? Не виключено, що такого роду аферисти “працюють” й на Тернопільщині… Легкі гроші дуже привабливі.