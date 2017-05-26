Адміністратора підпільного казино можуть оштрафувати на 680 000 гривень

26/05/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом) стосовно адміністратора залу ігрових автоматів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що тернополянин впродовж січня-березня 2016 року, з метою незаконного збагачення, систематично надавав доступ  клієнтам грального закладу до азартних ігор. Діяльність підпільного казино, що функціонувало у м. Тернополі по вул. С.Бандери, 94 припинили правоохоронці у березні 2016 року.

Особі, що незаконно займалась гральним бізнесом, повідомлено про підозру. Розслідування триває.

Санкція статті  інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від 10 000 до 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить на сьогодні  170 000 – 680 000 грн.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що потрібно зробити, щоб розблокувати роботу міської ради?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,297 / 9.61m