Аби знайти дівчину, що заблукала в лісі, поліцейські проявили неабиякий креатив

03/05/2017 0
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Днями у Шумському районі проходила спортивно-патріотична гра, в якій брали участь молоді люди з усієї області. Одна з учасниць заходу, 19-річна тернополянка, відстала від групи товаришів й заблукала в лісі.

Коли дівчина зрозуміла, що загубилася, зателефонувала до свого хлопця, а вже він повідомив правоохоронців. Поліцейські, які прибули на місце події, зв’язалися з  нею по мобільному телефону й весь час були на зв’язку.

Вивести тернополянку з лісу допомогла креативна ідея. Правоохоронці на службовій автівці виїхали на найвищу точку в лісі і, ввімкнувши сирену, попросили дівчину йти на звук. Коли студентка змогла описати, з якого боку чує сирену, їй на зустріч поспішили поліцейські.

Історія мала щасливе завершення, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

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