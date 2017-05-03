Аби знайти дівчину, що заблукала в лісі, поліцейські проявили неабиякий креатив

03/05/2017 Розмір тексту:

Днями у Шумському районі проходила спортивно-патріотична гра, в якій брали участь молоді люди з усієї області. Одна з учасниць заходу, 19-річна тернополянка , відстала від групи товаришів й заблукала в лісі.

Коли дівчина зрозуміла, що загубилася, зателефонувала до свого хлопця, а вже він повідомив правоохоронців. Поліцейські, які прибули на місце події, зв’язалися з нею по мобільному телефону й весь час були на зв’язку.

Вивести тернополянку з лісу допомогла креативна ідея. Правоохоронці на службовій автівці виїхали на найвищу точку в лісі і, ввімкнувши сирену, попросили дівчину йти на звук. Коли студентка змогла описати, з якого боку чує сирену, їй на зустріч поспішили поліцейські.

Історія мала щасливе завершення, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.