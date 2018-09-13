Аби “викупити” онука з поліції, старенький дідусь віддав аферистам 10000 доларів
«Ваш родич в поліції» – одна з розповсюджених шахрайських схем. Незважаючи на численні застереження, зловмисникам знову і знову вдається розшукати жертву та виманити гроші. 12 вересня у пастку аферистів потрапив 86-річний мешканець обласного центру. Старенький рятував від криміналу онука.
Цього разу аферисти змінили схему. Близько 19 години у двері потерпілого постукали. Невідомий чоловік представився працівником поліції. Непроханий гість повідомив, що онук господаря потрапив у ДТП, збив на смерть людину і тепер йому загрожує ув’язнення.
Псевдополіцейський зауважив, що може посприяти тому, аби винуватця ДТП відпустили. Розгублений дідусь погодився платити. Він віддав усі збереження родини – 10 тисяч доларів на порятунок родича. Лише коли онук повернувся додому, тернополянин зрозумів, що його підступно обманули та зателефонував в поліцію.
Як повідомили у поліції, за даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України.
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