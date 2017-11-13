Аби привернути увагу хлопця, 15-річна дівчинка порізала себе пляшкою і кинулася під автомобіль
Аби привернути до себе увагу хлопця, неповнолітня мешканка Кременецького району, нанесла собі травми спочатку битою пляшкою, а пізніше кинулася під колеса автомобіля. Ушкодження у п’ятнадцятирічної дівчини не суттєві. Після надання меддопомоги її відпустили за місцем проживання.
За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Збаразького відділення поліції Володимира Гарасиміва, потерпіла разом зі своїм сімнадцятирічним хлопцем відпочивали у її бабусі 11 листопада. Близько опівночі до юнака зателефонували друзі і покликали на природу. Пара викликала таксі та поїхала.
Там вони та ще двоє місцевих жителів розпивали спиртні напої – пиво та віскі. В якийсь момент між хлопцями виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Товариш дівчини образився на подругу та подзвонив сестрі, аби та забрала його додому. Остання приїхала зі знайомою і вони почали з’ясосувати стосунки з винуватицею конфлікту, а потім ще й побили її. Далі сестра з коліжанкою поїхали. Юнак повертатися відмовився.
Неповнолітня намагалася помиритися з другом та всіляко привертала його увагу. Хлопець не реагував на неї і дівчина, розбивши пляшку з-під пива, нанесла склом собі поранення в область лівого передпліччя, пошкодивши при цьому вени. Після цього компанія вирішила йти додому. Дорогою дівчина й далі зверталася до товариша, але марно. Тоді закохана школярка кинулася під колеса автомобіля, який проїжджав повз них. На щастя, швидкість автівки була низькою і травми кременчанка отримала не значні.
На місце події викликали правоохоронців та бригаду екстреної медичної допомоги. У потерпілої забій тазу, передпліччя та пошкодження руки пляшкою, повідомляють у поліції.
Володимир Гарасимів каже, що події вони не вносили до єдиного реєстру досудових розслідувань, а вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності батьків неповнолітніх за ч.1 ст.184 КУпАП та двох повнолітніх осіб, які розпивали алкогольні напої із неповнолітніми за ст.180 КУпАП.
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