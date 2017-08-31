70-річний дідусь віддав шахраям майже 70 тисяч гривень

30/08/2017 Розмір тексту:

29 серпня, близько 19:00, до Тернопільського відділу поліції звернувся 70-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що потрапив на гачок аферистів.

Як розповів, сам потерпілий, на його мобільний телефон надійшло смс – повідомлення, про те, що банківський рахунок заблоковано. Чоловік зателефонував за вказаним номером телефону, де слухавку підняла невідома особа та представилась працівником фінустанови.

Жінка запевнила жителя краю, що кошти можна вберегти, але для цього тернополянину необхідно перерахувати готівку на вказаний мобільний телефон, після чого їх переведуть на активний рахунок власника.

Чоловік за підказками псевдопрацівника здійснив трансакцію, в результаті чого втратив шістдесят дев’ять тисяч гривень. Потерпілий зрозумів, що потерпів від рук аферистів, лише коли повернувся додому. За допомогою одразу звернувся до поліцейських.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 частини Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.