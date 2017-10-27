70% мешканців області користуються субсидією, – опитування “За Збручем”

27/10/2017 Розмір тексту:

Субсидією на житлово-комунальні послуги користуються 70% мешканців Тернопільщини.

Про це свідчать результати опитування “За Збручем“.

Читачам було запропоновано відповісти на питання “Чи користуєтеся Ви субсидіями?”.

Ствердно відповіли на нього 1130 респондентів.

З різних причин не можуть оформити субсидію 13% учасників опитування (207 осіб).

Майже 100 читачів (6%) зайняли принципову позицію і оплачують за спожиті комунпослуги у повному обсязі.

Планують оформити субсидію 4% респондентів. Майже стільки ж осіб жартома чи всерйоз відповіли, що не знають, що таке субсидія.

Ще 3% читачів зізналися, що взагалі не платять за комуналку.

Загалом в опитуванні, яке тривало місяць, взяло участь 1618 відвідувачів сайту.

До слова, зараз на нашому порталі триває опитування на тему пенсійної реформи. Взяти у ньому участь можна, проголосувавши у правому нижньому кутку на головній сторінці сайту.