70% мешканців області користуються субсидією, – опитування “За Збручем”
Субсидією на житлово-комунальні послуги користуються 70% мешканців Тернопільщини.
Про це свідчать результати опитування “За Збручем“.
Читачам було запропоновано відповісти на питання “Чи користуєтеся Ви субсидіями?”.
Ствердно відповіли на нього 1130 респондентів.
З різних причин не можуть оформити субсидію 13% учасників опитування (207 осіб).
Майже 100 читачів (6%) зайняли принципову позицію і оплачують за спожиті комунпослуги у повному обсязі.
Планують оформити субсидію 4% респондентів. Майже стільки ж осіб жартома чи всерйоз відповіли, що не знають, що таке субсидія.
Ще 3% читачів зізналися, що взагалі не платять за комуналку.
Загалом в опитуванні, яке тривало місяць, взяло участь 1618 відвідувачів сайту.
До слова, зараз на нашому порталі триває опитування на тему пенсійної реформи. Взяти у ньому участь можна, проголосувавши у правому нижньому кутку на головній сторінці сайту.