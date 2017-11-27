70 людей шукали дідуся, який загубився у лісі біля Тернополя. ФОТО

27/11/2017 Розмір тексту:

25 листопада о 17.40 від чергового Тернопільського відділу Національної поліції рятувальники отримали інформація про те, що в лісі поблизу с. Петрики Тернопільського району зник місцевий житель 1937 року народження. За інформацією від родичів було встановлено, що о 12 годині дідусь пішов в ліс, близько 17:00 він подзвонив і повідомив що заблукав, надалі зв’язок з ним припинився.

О 18:45 з метою організації пошуків зниклої людини, начальником Управління ДСНС у Тернопільській області полковником служби цивільного захисту Віктором Маслеем оголошено сигнал «ЗБІР –АВАРІЯ» для Тернопільського районного відділу, 3-ї державної пожежно-рятувальної частини, пошуково-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та позаштатного кінологічного розрахунку.

Загалом до пошукових робіт було залучено: 32 чоловіки від Управління ДСНС у Тернопільській області. 30 чоловік особового складу та кінологічний розрахунок районного відділу Національної поліції. Крім того до пошуків долучились родичі та односельці зниклого.

На щастя, о 22:17 зниклого старенького знайшли. Стан чоловіка задовільний його здоров’ю нічого не загрожує, повідомляють в Управлінні ДСНС.