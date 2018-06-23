60 вогнеборців та 15 машин: на спиртозаводі на Тернопільщині гасять масштабну пожежу. ФОТО
23/06/2018 0
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23 червня близько 18:15 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу у місті Збараж.
На виклик оперативно направили черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
По прибуттю втсановили, що на спиртовій базі Зарубинецького недіючого спиртзаводу сталась розгерметизація однієї із ємностей з подальшим виникненням пожежі.
На даний час на місці події працює 15 одиниць спеціальної пожженої техніки та близько 60 чоловік особового складу, повідомляють в Управлінні.
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