60 вогнеборців та 15 машин: на спиртозаводі на Тернопільщині гасять масштабну пожежу. ФОТО

23/06/2018 Розмір тексту:

23 червня близько 18:15 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу у місті Збараж.

На виклик оперативно направили черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

По прибуттю втсановили, що на спиртовій базі Зарубинецького недіючого спиртзаводу сталась розгерметизація однієї із ємностей з подальшим виникненням пожежі.

На даний час на місці події працює 15 одиниць спеціальної пожженої техніки та близько 60 чоловік особового складу, повідомляють в Управлінні.