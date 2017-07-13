60-річний ветеран АТО загинув, рятуючи дітей. ВІДЕО

13/07/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині 60-річний рибалка ціною свого життя врятував з води двох хлопців.

Михайло Дроздовський намагався врятувати трьох хлопчиків, які тонули у річці Серет. Двох витяг, третього не встиг і сам теж пішов під воду, повідомляє ТСН.

Рятівник лиш пів року тому повернувся із зони АТО, куди пішов добровольцем.

Загиблого хлопчика та чоловіка, якого місцеві називають героєм, поховають завтра.