60-річний ветеран АТО загинув, рятуючи дітей. ВІДЕО

13/07/2017 1
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На Тернопільщині 60-річний рибалка ціною свого життя врятував з води двох хлопців.

Михайло Дроздовський намагався врятувати трьох хлопчиків, які тонули у річці Серет. Двох витяг, третього не встиг і сам теж пішов під воду, повідомляє ТСН.

Рятівник лиш пів року тому повернувся із зони АТО, куди пішов добровольцем.

Загиблого хлопчика та чоловіка, якого місцеві називають героєм, поховають завтра.

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Коментарі (1)

dark

13/07/2017

… срані орендарі ставків люди не мають куди піти відпочити

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