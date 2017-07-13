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60-річний ветеран АТО загинув, рятуючи дітей. ВІДЕО
13/07/2017 1
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На Тернопільщині 60-річний рибалка ціною свого життя врятував з води двох хлопців.
Михайло Дроздовський намагався врятувати трьох хлопчиків, які тонули у річці Серет. Двох витяг, третього не встиг і сам теж пішов під воду, повідомляє ТСН.
Рятівник лиш пів року тому повернувся із зони АТО, куди пішов добровольцем.
Загиблого хлопчика та чоловіка, якого місцеві називають героєм, поховають завтра.
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Коментарі (1)
dark13/07/2017
… срані орендарі ставків люди не мають куди піти відпочити