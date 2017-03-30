5000 гривень за вантажівку: як сільські голови Тернопільщини заробляють на львівському смітті
30/03/2017 0
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У Тернопільській області сільські голови отримують винагороду за те, що приймають сміття зі Львова.
Про це сьогодні повідомив голова ОДА Степан Барна.
Він зазначив, що голови громад переважно беруть по 5 тисяч гривень за вантажівку непотребу.
Відтак, керівник області дав доручення правоохоронцям відстежувати подібні випадки.
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