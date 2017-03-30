5000 гривень за вантажівку: як сільські голови Тернопільщини заробляють на львівському смітті

30/03/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській області сільські голови отримують винагороду за те, що приймають сміття зі Львова.

Про це сьогодні повідомив голова ОДА Степан Барна.

Він зазначив, що голови громад переважно беруть по 5 тисяч гривень за вантажівку непотребу.

Відтак, керівник області дав доручення правоохоронцям відстежувати подібні випадки.