5000 гривень за вантажівку: як сільські голови Тернопільщини заробляють на львівському смітті

30/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернопільській області сільські голови отримують винагороду за те, що приймають сміття зі Львова.

Про це сьогодні повідомив голова ОДА Степан Барна.

Він зазначив, що голови громад переважно беруть по 5 тисяч гривень за вантажівку непотребу.

Відтак, керівник області дав доручення правоохоронцям відстежувати подібні випадки.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
12 / 0,306 / 9.47m