5 жовтня депутати Тернопільської міськради мають дати “зелене світло” п’яти селам на приєднання до Тернополя

26/09/2018 Розмір тексту:

На 5 жовтня 2018 року міський голова Тернополя скликав сесію міської ради. Розпочнеться вона о 9 год.

Зокрема депутати розглянуть питання про схвалення проекту рішення «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення», про надання згоди на добровільне приєднання Чернихівської сільської територіальної громади Зборівського району до Тернопільської міської територіальної громади, про надання згоди на добровільне приєднання Кобзарівської сільської територіальної громади Зборівського району до Тернопільської міської територіальної громади, про надання згоди на добровільне приєднання Курівецької сільської територіальної громади Зборівського району до Тернопільської міської територіальної громади, про надання згоди на добровільне приєднання Городищенської сільської територіальної громади Зборівського району до Тернопільської міської територіальної громади, про надання згоди на добровільне приєднання Малашовецької сільської територіальної громади Зборівського району до Тернопільської міської територіальної громади.

Також в порядку денному проекти щодо внесення змін до Положень про виконавчі органи міської ради та затвердження Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Тернополя.