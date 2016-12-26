4 причини появи Порошенка на Тернопільщині

14/12/2016 Розмір тексту:

З перервою у тиждень Тернопільська область знову приймає високу делегацію. Услід за Володимиром Гройсманом на Тернопілля завітає Петро Порошенко.

Ініціатива знизу

90% відсотків візитів перших осіб держави в регіони – це ініціатива місцевого начальства, яке хоче у такий спосіб нагадати про своє існування. Заради цього в програму візиту підбираються об’єкти, щоб було що показати першій особі. Якщо не власну роботу, то принаймні чужу працю. В тернопільському випадку – звитяги підприємців. Цього разу Президента хочуть потішити відкриттям цехів СЕБН-Україна у Чорткові та холодильним обладнанням для фруктосховища відомого фермера Петра Гадза.

Ймовірно, Степан Барна скористався давніми контактами з оточенням Порошенка, яке допомогло вписати в плани Президента візит на Тернопільщину. Питання для чого?

Спроба переконати Київ, що все добре

Відповідь на поверхні – несподіваний візит Володимира Гройсмана минулого тижня. І для Барни, і для його близького оточення він став неприємним сигналом. У ході візиту з’ясувалися неприємні речі. По-перше, Барна втратив монополію на спілкування з першими особами країни. В почті Гройсмана, який летів до Тернополя, з’явився мер Тернополя Сергій Надал, з яким у Барни триває суперечка за землі для учасників АТО. Не виключено, що у цьому конфлікті Прем’єр став на бік мера. По-друге, манера проведення Гройсманом нарад була позбавлена компліментарності по відношенню до керівника області. Після “панібратства” Барни у стосунках з більшістю керівників держави холодність Гройсмана “кидалася в очі”.

Такий перебіг явно не влаштовує Барну та його ляльководів. Для того, щоб продовжувати наганяти страх на васалів та союзників, потрібен був хід у відповідь. І візит президента – це найкращий хід.

Тримати еліти в страху

Ще один важливий момент – політичний. Після фіаско на виборах громади у Борщові, де провладна БПП показала третій результат, керівництву ОДА вкрай важливо показати єдність адмінресурсу перед виборами 18 грудня в решті громад. Серед місцевих еліт, які рік тому “загнали” у списки Порошенка, почали виникати сумніви у правильності вибору. Навіть у Трибухівцях, де сьогодні побуває президент, кандидат від влади на посаду голови громади йде вибори самовисуванцем, а не від БПП.

Показовими для місцевої влади стануть вибори у Вишнівці та Залізцях. У штабах опонентів стверджують про тиск на їхніх кандидатів з боку так званого адмінресурсу. Власне, візит Порошенка для місцевих еліт має стати сигналом “залізобетонності” аргументів влади.

Спокій на свята?

Четверта причина – банальна. Візит першої особи наприкінці року – це хороший імунітет від подібних візитів, як мінімум, на півроку. У цей відрізок часу можна розслабитися, творчо відпочити та подумати про матеріальні речі. Розставивши своїх людей на ключові посади тандем Барни-Заставного отримає на півроку перепочинок від надоїдливих київських візитерів та можливість ще більше затрамбувати власні позиції.