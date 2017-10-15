30000 курчат згоріли внаслідок пожежі на Тернопільщині. ФОТО

15/10/2017 Розмір тексту:

14 жовтня о 14:32 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла близько 14:00 в приміщенні фермерської будівлі по вирощуванню птиці, на території місцевого приватного аграрного підприємства в с. Стара Ягільниця Чортківського району.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС в області, площа горіння становила близько 800 м.кв.

На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 чол., у складі 2-х відділень ДПРЧ-6 (м. Чортків) і ДПРП-22 (м. Копичинці). Для підвозу води додатково залучено 2 трактори з причіпними цистернами з водою та вантажний автомобіль МАЗ, з причіпною ємністю для 6 т води, надані місцевими сільськогосподарськими підприємствами. На місці події працювала оперативна Управління ДСНС України у Тернопільській області, на чолі з заступником начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації полковником служби цивільного захисту Юрієм Берестецьким.

Спільними зусиллями о 16:00 пожежу локалізовано, а о 17:40 – ліквідовано. Внаслідок пожежі загинуло 28800 шт. птиці (одноденних курчат), знищено лінії водопостачання та подачі кормів, 4 витяжні вентилятори та 4 газогенератора для обігріву. Пошкоджено покрівлю на площі 800 м.кв.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.