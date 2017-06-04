- фільми в кінотеатрах України
300-кілограмового тернополянина виносили з квартири 11 рятувальників
04/06/2017 0
Розмір тексту:
У Тернополі рятували 46-річного чоловіка із надмірною вагою, який скаржився на погане самопочуття.
Інцидент трапився на початку тижня, повідомляє сайт ternopil.te.ua.
На виклик поїхала кардіологічна бригада. Коли лікарі зайшли у квартиру, то були вражені: на ліжку лежав чоловік з вагою близько 300 кілограмів.
Щоб госпіталізувати пацієнта фельдшерам довелося викликати рятувальників. Чоловіка зносили з третього поверху одинадцять працівників МНС.
Наразі тернополянин перебуває в реанімаційному відділенні другої міської лікарні.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...