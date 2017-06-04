300-кілограмового тернополянина виносили з квартири 11 рятувальників

04/06/2017 0
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У Тернополі рятували 46-річного чоловіка із надмірною вагою, який скаржився на погане самопочуття.

Інцидент трапився на початку тижня, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

На виклик поїхала кардіологічна бригада. Коли лікарі зайшли у квартиру, то були вражені: на ліжку лежав чоловік з вагою близько 300 кілограмів.

Щоб госпіталізувати пацієнта фельдшерам довелося викликати рятувальників. Чоловіка зносили з третього поверху одинадцять працівників МНС.

Наразі тернополянин перебуває в реанімаційному відділенні другої міської лікарні.

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