300-кілограмового тернополянина виносили з квартири 11 рятувальників

04/06/2017 Розмір тексту:

У Тернополі рятували 46-річного чоловіка із надмірною вагою, який скаржився на погане самопочуття.

Інцидент трапився на початку тижня, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

На виклик поїхала кардіологічна бригада. Коли лікарі зайшли у квартиру, то були вражені: на ліжку лежав чоловік з вагою близько 300 кілограмів.

Щоб госпіталізувати пацієнта фельдшерам довелося викликати рятувальників. Чоловіка зносили з третього поверху одинадцять працівників МНС.

Наразі тернополянин перебуває в реанімаційному відділенні другої міської лікарні.