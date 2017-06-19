30-річний мешканець Тернопільщини крав деталі від тракторів

19/06/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження відкрили працівники Бучацького відділення поліції за фактом крадіжки на одному з місцевих підприємств. 30-річний житель райцентру вирішив викрасти деталі від тракторів.

Злодію не пощастило – його помітили працівники тракторної майстерні, звідки той намагався винести різні деталі. Крадія затримали просто посеред вулиці та викликали поліцейських. 86 кілограм металобрухту і кримінал – ось на що розжився горе-крадій, який і в минулому потрапляв в поле зору працівників поліції за протиправні вчинки.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 118 ККУ. Підозрюваного перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.