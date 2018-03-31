3 квітня у Києві націоналісти проведуть Марш сили нації “За українське майбутнє без олігархів!”. ВІДЕО

“Ми змусимо почути волю нації і Кабінет Міністрів, і Верховну Раду, і Адміністрацію Президента, – повідомляють прес-службі Всеукраїнського обєднання “Свобода”. – Ми дамо початок реалізації Антиолігархічного пакету докорінних перетворень: покрокового плану знищення олігархічної системи й відновлення соціальної та національної справедливості в Українській державі. Повернімо Україну в українські руки! Українці, приєднуйтеся!”

Збір ‒ о 10:00 на площі біля стадіону “Динамо” ім. В. Лобановського (м. Київ, вул. Грушевського, 3).

Організаторами є ВО “Свобода”, “Національний корпус”, НВР “Правий Сектор”, КУН, ОУН, “С-14”.