Степан Барна: Проща військовослужбовців об’єднує всіх, хто відстоює цілісність нашої держави. ФОТО, ВІДЕО

23/09/2018 Розмір тексту:

Військове паломництво до Зарваниці відбувається вже вдесяте. Особливим змістом воно наповнилося з початком війни на Сході країни. Тоді прощі до Марійського духовного центру стали місцем духовного відновлення і внутрішнього порозуміння для учасників АТО та їх родин, вшанування загиблих Героїв.

Щороку проща до традиційного формату проведення має своє духовне наповнення, яке визначається цитатою Святого письма і змістом паломницьких заходів. Цьогоріч воїни зі всієї України молилися під гаслом «Дякую Богу, якому служу!».

«Всеукраїнське військове паломництво до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері у 2009 році започаткували на зразок Міжнародного військового паломництва, яке з 1956 року проходить у місті Люрд (Франція). На той час українська військова делегація вже понад десять разів брала участь у заходах в Люрді, куди щорічно приїжджають більше 20 тис. військовослужбовців з 25 країн світу», – розповів голова ОДА Степан Барна.

«Сьогодні ми маємо унікальне місце тут, у Завраниці, де є свій Український Єрусалим, і свій маленький «люрд» для військових», – наголосив він.

Нашу державу та її територіальну цілісність на Сході країни захищають 250 тис. солдат. «Радий, що проща військових об’єднує сьогодні всіх, хто кує перемогу – це волонтери, громадськість, солдати, демобілізовані, військові медики. Вірю в те, що за покровительством Матері Божої Зарваницької ми здобудемо нашу спільну перемогу у молитві за кожного солдата», – зазначив голова ОДА.

Додамо, очільник області часто відвідує прощі і його традиційно можна побачити із прочанами у Зарваниці. Сьогодні йому вручили відзнаку паломництва – хрест з крилами. Для Степана Барни це вже четверта така відзнака.