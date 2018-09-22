Андрій Підлужний розповів про фестиваль «Вставай, Сонце» та про зйомки кліпу на пісню «Навіки». ВІДЕО

21/09/2018 Розмір тексту:

«Цього року пісні «Вставай, Сонце» виповнюється 25 років. На ній виросло багато поколінь. А тому є ідея, відштовхуючись від цієї дати і зробити великий мистецький фестиваль», – розповів відомий співак та композитор, радник голови облдержадміністрації з питань культури Андрій Підлужний голові ОДА Степану Барні.

Фестиваль буде спрямований на відкриття нових талантів. У Тернополі, як зауважив Андрій Підлужний, такого формату фестивалів не існує. А для цього у нас є усі можливості, багато шкіл та напрямів, які об’єднують величезну кількість діток.

«Ідея цікава і її потрібно реалізовувати. Для нас що найважливіше? Щоб талановиті діти мали можливість себе реалізувати, – зазначив Степан Барна. – Гадаю, формат фестивалю «Вставай, Сонце» буде одним із варіантів, який допоможе дітям себе проявити і це вже цікаво».

Також Андрій Підлужний презентував голові ОДА свій новий кліп, у якому він заспівав з відомою українською співачкою Тонею Матвієнко та вокалістами із «Піккардійської Терції». Композиція Андрія «Навіки» зазвучала у новому форматі і тепер приваблює все більше нових слухачів.

Нагадаємо, Степан Барна, був також на зйомках кліпу на пісню «Навіки», який знімали у Тернополі.

«Ми провели таку цікаву тенденцію, що вже не нам потрібно їхати в Київ для того, щоб знімати кліпи. А вже іншим артистам приємно приїздити в Тернопіль і тут працювати», – сказав Андрій Підлужний.

