23-річна тернополянка впустила у дім злодійку
До співробітників міського відділу поліції звернулася 23-річна тернополянка. Дівчина заявила про крадіжку ювелірної прикраси, запідозривши у вчиненому свою знайому.
Поліцейські перевірили версію потерпілої і з’ясувалося, що до вчинення крадіжки причетна мешканка селища Березовиця.
Як розповіла потерпіла, напередодні мешканка району завітала до неї у гості, дівчата збиралися піти погуляти, але гостя невдовзі передумала та пішла додому. Лише через деякий час потерпіла помітила, що з полички шафи у кімнаті зникла золота підвіска.
Працівники поліції розшукали злодійку. Як з’ясувалося в ході слідства, сценарій крадіжки був простим – гостя дочекалася, коли подруга вийде з кімнати, понишпорила у шафі і привласнила те, що знайшла. Прикрасу здала у ломбард.
Кримінальне провадження розпочато за частинами першою статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...