23-річна тернополянка впустила у дім злодійку

19/05/2017 0
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До співробітників місько­го відділу поліції звернулася 23-річна тернополянка. Дівчина заяви­ла про крадіжку ювелірної прикраси, запідозривши у вчиненому свою знайому.

Поліцейські  перевірили версію потерпілої і з’ясувалося, що до вчи­нення крадіжки причетна мешканка селища Березовиця.

Як розповіла  потерпіла, напередодні мешканка району завіта­ла до неї у гості, дівчата збирали­ся піти погуляти, але гостя невдовзі передумала та пішла додому. Лише через деякий час потерпіла помітила, що з полички шафи у кімнаті зникла золота підвіска.

Працівники поліції розшукали злодійку. Як з’ясувалося в ході слідства, сценарій крадіжки був простим – гостя дочекалася, коли подруга вийде з кімнати, по­нишпорила у шафі і привлас­нила те, що знайшла. Прикрасу здала у ломбард.

Кримінальне провадження роз­почато за частинами першою  статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.

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