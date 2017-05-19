23-річна тернополянка впустила у дім злодійку

19/05/2017 Розмір тексту:

До співробітників місько­го відділу поліції звернулася 23-річна тернополянка. Дівчина заяви­ла про крадіжку ювелірної прикраси, запідозривши у вчиненому свою знайому.

Поліцейські перевірили версію потерпілої і з’ясувалося, що до вчи­нення крадіжки причетна мешканка селища Березовиця.

Як розповіла потерпіла, напередодні мешканка району завіта­ла до неї у гості, дівчата збирали­ся піти погуляти, але гостя невдовзі передумала та пішла додому. Лише через деякий час потерпіла помітила, що з полички шафи у кімнаті зникла золота підвіска.

Працівники поліції розшукали злодійку. Як з’ясувалося в ході слідства, сценарій крадіжки був простим – гостя дочекалася, коли подруга вийде з кімнати, по­нишпорила у шафі і привлас­нила те, що знайшла. Прикрасу здала у ломбард.

Кримінальне провадження роз­почато за частинами першою статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.