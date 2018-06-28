22-у річницю Конституції України на Тернопільщині відзначили урочистою ходою та масштабним флешмобом. ФОТО

28/06/2018 Розмір тексту:

Святкові дійства з нагоди 22-ої річниці Конституції України тривали протягом всього дня, 28 червня, у районному центрі Підгайці. Власне, на Тернопільщині уже стало традицією відзначати державні свята не лише в обласному центрі, а залучати до їх проведення райони. Відтак, участь в сьогоднішніх урочистостях у Підгайцях взяли не лише місцеві жителі, були делегації і з кількох районів області, представники органів державної влади, місцевого самоврядування та територіальних підрозділів.

Розпочалося святкування із урочистої ходи центральною вулицею міста. Багатолюдна колона у супроводі духовенства, мистецьких колективів та військовослужбовців попрямувала до головної площі, де відбувся мітинг-реквієм та святковий флешмоб.

Під час урочистостей на центральній площі голова Тернопільської ОДА Степан Барна відзначив п’ятьох військовослужбовців: чотирьом – вручив медалі «За службу Україні» та одному – грамоту голови ОДА. Також Степан Барна відзначив грамотами з нагоди Дня Конституції працівників культури та дозвілля.

Продовжилися святкування у місцевому будинку культури, де відбувся творчий звіт майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Підгаєцького району, присвячений 22-й річниці Конституції України «За незалежну і міцну державу, за все, що гарантовано по праву…». Естафету творчих звітів підгаєцькі художні колективи передали Гусятинському району. Водночас, біля будинку культури організували кілька виставок народної вишивки, зброї, історичних пам’яток.

«Цінність нашої країни полягає в тому, що ми поважаємо як закон Божий, так і основний закон держави – Конституцію, яка творилася багато років, – наголосив під час урочистих заходів очільник області Степан Барна. – Наша Конституція – це багатолітня боротьба українського народу проти окупанта, проти того, хто не бачив не тільки української держави, не бачив української мови, української церкви, українського народу, а бачив лише раба. Тому для нас сьогодні цей день – це свято. І важливо, щоб обласні заходи відбувалися не лише в Тернополі, а й в районах. Щоб люди відчули, що Тернопілля розвивається, а люди, котрі працюють в сфері культури на місцях, мали можливість себе проявити».