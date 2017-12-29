22-річна молодиця з Березовиці вкрала у подруги 23000 гривень

29/12/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо мешканки селища Велика Березовиця. Молода жінка, гостюючи в подруги, викрала 23 тисячі гривень.

До поліцейських із заявою про крадіжку звернулася 26-річна тернополянка. Потерпіла повідомила, що з її помешкання кудись зникла чимала сума грошей – 23 тисячі гривень.

З’ясовуючи обставини, які передували злочину, поліцейські встановили, якраз напередодні у тернополянки гостювала її знайома – жителька селища Велика Березовиця. У ході оперативних заходів було встановлено, що саме остання причетна до крадіжки грошей.

Зловмисниця бачила, як подруга виймає зі сховку кошти, а коли та на деякий час вийшла до іншої кімнати, крадійка миттю заволоділа величезною сумою.

До слова, це не єдиний злочин до вчинення якого причетна 22-річна зловмисниця. Поліцейські також розслідують декілька фактів шахрайств та інших крадіжок, в яких вона – головна підозрювана. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.