22-річна молодиця з Березовиці вкрала у подруги 23000 гривень
Кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо мешканки селища Велика Березовиця. Молода жінка, гостюючи в подруги, викрала 23 тисячі гривень.
До поліцейських із заявою про крадіжку звернулася 26-річна тернополянка. Потерпіла повідомила, що з її помешкання кудись зникла чимала сума грошей – 23 тисячі гривень.
З’ясовуючи обставини, які передували злочину, поліцейські встановили, якраз напередодні у тернополянки гостювала її знайома – жителька селища Велика Березовиця. У ході оперативних заходів було встановлено, що саме остання причетна до крадіжки грошей.
Зловмисниця бачила, як подруга виймає зі сховку кошти, а коли та на деякий час вийшла до іншої кімнати, крадійка миттю заволоділа величезною сумою.
До слова, це не єдиний злочин до вчинення якого причетна 22-річна зловмисниця. Поліцейські також розслідують декілька фактів шахрайств та інших крадіжок, в яких вона – головна підозрювана. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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