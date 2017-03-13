21-річний тернополянин промишляв крадіжками і грабежами

13/03/2017 Розмір тексту:

Ще триває досудове розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки з проникненням у житло потерпілого, як головний підозрюваний додав до послужного списку ще одну статтю Кримінального кодексу – пограбування. Жертвою молодика стала 20-річна тернопільська студентка.

Дівчина ввечері поверталася додому через парк, як раптом невідомий підбіг до неї ззаду і вихопив з рук сумочку. Гроші, мобільний телефон та інші особисті речі склали суму втраченого – майже чотири тисячі гривень. Оскільки злочин стався без свідків та ще й в темну пору доби, поліцейським надзвичайно важко було працювати над його розкриттям. Та оперативні заходи таки дали результат.

Особу зловмисника встановили, розшукали, а вже довести причетність 21-річного тернополянина до пограбування не склало труднощів, адже в нього виявили награбоване майно – сумочку та мобільний телефон жертви.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 186 ККУ, повідомляє відділ комунікації ГУНП в Тернопільській області.