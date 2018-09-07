21-річного “шумахера” зупинив електричний стовп. ФОТО

07/09/2018 0
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Автопригода з потерпілими трапилася 6 вересня близько 23 години на дорозі в селі Медин Підволочиського району.

Правоохоронців про подію інформувала місцева жителька, зазначають у поліції.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що водій автомобіля “ВАЗ 2108”, житель села Гнилиці, прямуючи в напрямку селища Підволочиськ не обравши безпечної швидкості та впоравшись з керуванням в’їхав в електроопору на узбіччі дороги.

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