Голова облради Віктор Овчарук розповів у Трускавці про самодостатні громади Тернопілля

Понад 400 його учасників з України, Польщі, Угорщини, Румунії впродовж трьох днів – з 23 до 25 червня – обговорювали теми регіонального розвитку Карпат, децентралізації та роботу органів місцевого самоврядування.

«У створенні об’єднаних територіальних громад в Україні передує Тернопільщина, – наголосив голова облради Віктор Овчарук під час пленарної дискусії: «Децентралізація: вектори руху для посилення спроможностей місцевих громад». – На початок 2017 року в області діє 36 об’єднаних територіальних громад, які охоплюють 34% (4,6 тис км²) території, 27 % (286,1 тис. осіб) населення області. Загалом об’єдналося 206 міських, селищних та сільських рад (345 населених пунктів), що складає третину від загальної кількості. Ми маємо чималу кількість ефективних та самодостатніх громад, котрі за короткий термін змогли довести свою спроможність. Це Байковецька, Шумська, Великогаївська, Новосільська громади та багато інших. Попередньо утворилось 26 об’єднаних територіальних громад. Як показало життя – ми не помилились: такого перевиконання місцевих бюджетів за 25 років область ще не знала. Побачивши успіхи, так би мовити, «першопроходців», за ними потягнулись й інші громади – зорганізувалися ще десяток об’єднаних громад. Таким чином, зміни в адміністративно–територіальному устрої краю ще у поточному році відбудуться фактично майже на 50 % Тернопільщини. Ми впевнені, що таке реформування адміністративно-територіального устрою – невід’ємна складова реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка покликана оптимізувати систему управління територіями, впорядкувати взаємовідносини органів влади різних рівнів, а в кінцевому результаті – сприяти підвищенню рівня життя кожного громадянина в кожному міському чи сільському населеному пункті. У такий спосіб разом з краянами працюємо на благо Тернопільщини».

Також під час Форуму відбулася дискусія «Карпатська макрорегіональна стратегія: чи можемо творити нову якість співпраці в центрі Європи», участь в якій взяли голова Верховної ради України Андрій Парубій і Маршалок Сейму Республіки Польща Марек Кухцінський.

Програма форуму була надзвичайно насиченою – відбулися більше 10 пленарних дискусій, на яких його учасники могли вести перемовини. Також гості та організатори побачили містичну феєрію у виконанні театру «Воскресіння» та взяли участь у фітнес старт Форумі – забігу «Форум місцевого розвитку – за здоровий спосіб життя» (2 км).