Тернопільщина повинна перейти від кількісного до якісного утворення громад, – Віктор Овчарук

Як зазначив в ефірі програми «Актуально» на «Радіо ROKS» голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, до кінця 2017 року буде утворено ще 3 громади:

– Законом передбачено, що формування громад відбувається на добровільних засадах. І так повинно бути. Цього року ми плануємо, що ще три громади утвориться в нашій області. І це добре, однак, на разі ми повинні переходити від кількісного утворення громад до якісного. Сьогодні ми повинні кинути всі зусилля для допомоги в розвитку громад, які вже сформувались на Тернопільщині, – наголошує Віктор Овчарук.

За його словами, хорошим прикладом для територіальних громад є Теребовлянська та Мельнице-Подільська об’єднані громади, які добре справляються з освоєнням коштів та розумно використовують їх у формуванні своєї інфраструктури.