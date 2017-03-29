Тернопільщина повинна перейти від кількісного до якісного утворення громад, – Віктор Овчарук

29/03/2017 0
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Тернопільська область має найбільшу кількість територіальних об’єднаних громад в Україні. На даний час громади охоплюють приблизно 27 відсотків населення на Тернопільщині.

Як зазначив в ефірі програми «Актуально» на «Радіо ROKS» голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, до кінця 2017 року буде утворено ще 3 громади:

– Законом передбачено, що формування громад відбувається на добровільних засадах. І так повинно бути. Цього року ми плануємо, що ще три громади утвориться в нашій області. І це добре, однак, на разі ми повинні переходити від кількісного утворення громад до якісного. Сьогодні ми повинні кинути всі зусилля для допомоги в розвитку громад, які вже сформувались на Тернопільщині, – наголошує Віктор Овчарук.

За його словами, хорошим прикладом для територіальних громад є Теребовлянська та Мельнице-Подільська об’єднані громади, які добре справляються з освоєнням коштів та розумно використовують їх у формуванні своєї інфраструктури.

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