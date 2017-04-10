2017 рік в Тернопільській області проголошено Роком Патріарха Йосифа Сліпого

10/04/2017 Розмір тексту:

Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому пленарному засіданні. Депутати також підтримали питання “Про відзначення у 2017 році на загальнодержавному рівні 70-річчя від дня народження Валерія Марченка”.

Депутати внесли зміни до рішення Тернопільської обласної ради від 9 квітня 2015 року № 1904 «Про обласну програму підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки», до рішення Тернопільської обласної ради від 11 листопада 2014 року № 1814 Про обласну програму «Ветеран» на 2015-2019 роки» та до обласної програми забезпечення функціонування Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети на 2016-2020 роки.

Депутати прийняли обласну програму вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів та Героїв Небесної Сотні і учасників антитерористичної операції у ХХІ столітті на 2017-2019 роки.

Також були внесені зміни до обласного бюджету на 2017 рік.