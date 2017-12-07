20 кілометрів ниток і 8 тисяч шурупів: у Тернополі відкрили унікальну арт-інсталяцію. ФОТО

07/12/2017 Розмір тексту:

З нагоди святкування Дня Збройних сил України у тернопільській військовій частині А3215 відкрили Арт-студію бойової слави. До встановлення арт-інсталяції долучився міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Сьогодні це єдина в своєму стилі Арт-студія у Збройних силах України. Адже у залі представлена унікальна карта України з 8 тисяч вкручених у дошку шурупів, об’ємна інсталяція з використанням більше 20 км ниток, що символізує єдність народу, дитячі малюнки та листи бійцям, бойові трофеї тернопільських артилеристів, які привезені з зони АТО та світлини побратимів, які загинули під час виконання завдань на Сході України», – зазначає Сергій Надал.

Щомісяця експозиція студії поповнюватиметься новими експонатами, а на екскурсію в Зал бойової слави запрошуватимуть учнів та студентів.