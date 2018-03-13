19-річна тернополянка обікрала хлопця у першу ж ніч після знайомства

13/03/2018 0
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Втратою мобільного телефону поплатився за ніч розваг 29-річний тернополянин. Парубок в одному з розважальних закладів познайомився з дівчиною, а вона виявилася любителькою чужих речей.

Потерпілий разом з друзями  відпочивав у нічному клубі. Там і завів нове знайомство з однією з відвідувачок закладу. Спілкування на вечірці молодик та його нова знайома вирішили продовжити в готельному номері, а вранці він прокинувся сам та виявив відсутність свого мобільного телефону і банківської картки.  Довелося звертатися за допомогою в поліцію.

Правоохоронці розшукали юну злодійку. 19-річна мешканка обласного центру, спокусилася на чужі речі вперше.  Гроші з картки зняти не вдалося, а телефон дівчина швидко  встигла продати. Нічні пригоди завершилися для тернополянки криміналом. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження, повідомляють у поліції.

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