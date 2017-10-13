17-річний студент загинув у вентиляційній шахті

13/10/2017 0
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Тривожне повідомлення надійшло до працівників Кременецького відділу поліції  близько 2 години 12 жовтня від медиків швидкої допомоги. Вони повідомили, що на одному з незавершених будівництв з власної необережності загинув неповнолітній житель Рівненщини.

Правоохоронці виїхали на місце події, де з’ясували що 17-річний студент місцевого училища провалився у вентиляційну шахту з 9 поверху недобудованої багатоповерхівки. Від отриманих травм юнак загинув.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 115 ККУ. Поліцейські встановлюють усі деталі трагедії.

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