17-річний студент загинув у вентиляційній шахті
13/10/2017 0
Розмір тексту:
Тривожне повідомлення надійшло до працівників Кременецького відділу поліції близько 2 години 12 жовтня від медиків швидкої допомоги. Вони повідомили, що на одному з незавершених будівництв з власної необережності загинув неповнолітній житель Рівненщини.
Правоохоронці виїхали на місце події, де з’ясували що 17-річний студент місцевого училища провалився у вентиляційну шахту з 9 поверху недобудованої багатоповерхівки. Від отриманих травм юнак загинув.
Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 115 ККУ. Поліцейські встановлюють усі деталі трагедії.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- На Тернопільщині виявили спалах небезпечної інфекції серед дітей
- Зерно, вирощене на Тернопільщині, продадуть закордон?
- Цигани винесли з будинку пенсіонерки 260000 гривень
- У Почаєві націоналісти захистили від московських попів гектари землі, а ті напустили на них здичавілих прихожанок. Фоторепортаж
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...