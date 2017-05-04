17-річна матір-сирота обкрадала чоловіків, яких “заманювала” на сайті знайомств

04/05/2017 Розмір тексту:

Спілкування через сайт знайомств, зустріч в готелі, втрата грошей та майна – так закінчилася інтрига 38-річного тернополянина з 17-річною жителькою Волочищини Хмельницької області.

До поліцейських Тернопільського відділу зателефонувала адміністратор готельного комплексу і повідомила, що одного з клієнтів закладу обкрадено. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили – потерпів 38-річний житель обласного центру.

Зі слів чоловіка, готельний номер він винайняв для ближчого знайомства з дівчиною, але трохи хильнувши, заснув. Коли прокинувся, то виявив, що немає ані грошей, ані золотого персня, ані мобільного телефону. Загалом втратив тисячу триста гривень, сто євро, каблучку вагою п’ять грамів та Apple iPhone 5.

Поліцейські оперативно розшукали зловмисницю. Нею виявилася 17-річна жителька Хмельниччини. Жінка півроку тому народила дитину. Допомоги чекати було нізвідки, адже сама сирота, нею опікувалася лише бабуся, тож вирішила на сайті знайомств шукати «спонсорів». Тернополянин й став жертвою.

У зловмисниці вилучено крадені телефон та золотий виріб, а от гроші встигла витратити.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 185 КК, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.