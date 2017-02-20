16-річний “снайпер” з Бучацького району прострелив собі ногу

20/02/2017 0
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19 лютого у селі Сороки Бучацького району стався нещасний випадок. Внаслідок необережного поводження з пневматичною гвинтівкою 16-річний юнак прострелив собі ногу.

Потерпілого було госпіталізовано до Бучацької центральної районної лікарні з кульовим пораненням нижньої третини медіальної поверхні правої гомілки, повідомляє сайт 0352.ua.

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