16-річний “снайпер” з Бучацького району прострелив собі ногу

20/02/2017 Розмір тексту:

19 лютого у селі Сороки Бучацького району стався нещасний випадок. Внаслідок необережного поводження з пневматичною гвинтівкою 16-річний юнак прострелив собі ногу.

Потерпілого було госпіталізовано до Бучацької центральної районної лікарні з кульовим пораненням нижньої третини медіальної поверхні правої гомілки, повідомляє сайт 0352.ua.