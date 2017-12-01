16-річний парубок з Тернопільщини, якого судять за п’ять злочинів, скоїв чергову крадіжку

01/12/2017 Розмір тексту:

Дві судимості за крадіжки та ще п’ять справ на розгляді в суді – кримінальний доробок 16-річного парубка з Гусятинщини. Став на хитку стежину ще в 13-річному віці.

Днями правоохоронці зареєстрували по ньому ще один факт крадіжки. Помітивши відчинене вікно літньої кухні в одного з односельців, заліз туди й поцупив флеш-картку та портативну колонку. Потерпілий своє майно оцінив у 300 гривень.

Крадене майно поліцейські вилучили. Парубку інкримінують статтю 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.