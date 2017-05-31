15-річного юнака з Донбасу, який вбив вітчима на Тернопільщині, можуть посадити на 10 років

31/05/2017 Розмір тексту:

Від семи до десяти років позбавлення волі загрожує п’ятнадцятирічному юнаку з Тернопільщини. Хлопець, захищаючи матір, наніс тілесні ушкодження п’яному вітчиму. Від отриманих травм чоловік помер.

Нещастя трапилося 29 березня у селі Боків Підгаєцького району. За словами старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Сергія Гончарука, родина, в якій трапилося горе, приїхала на Тернопільщину з Донецької області у вересні 2016 року.

Чоловік та жінка виховували семеро дітей. Старший залишився на сході, а шестеро молодших переїхали з батьками на Західну Україну. Подружжя мало трьох спільних дітей. Наймолодшій дитині три місяці. Голова сімейстапостійно зловживав спиртними напоями, а після цього вчиняв дебоші. За вісім місяців на нього уже складено поліцейськими 3 адмінпротоколи за сварки та бійки.

Проте востаннє чоловік підняв руку на свою дружину саме 29 березня. Його поведінка обурила восьмикласника і хлопець, обороняючи матір, вдарив вітчима спочатку кулаком по голові, а потім коліном та ногою. Дебошир спробував дати здачі, але школяр наніс ще кілька ударів.

Після цього жінка з сином викликали поліцію, аби ті допомогли вгамувати чоловіка. Проте удари восьмикласника виявилися фатальними для вітчима. П’ятдесятирічний чоловік помер ще до приїзду медиків та правоохоронців.

Неповнолітній, каже Сергій Гончарук, у скоєному зізнався. Хлопець каявся та всіляко допомагав слідству. Правоохоронці вважають, що юнак вчинив злочин під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними діями потерпілими. Школяр намагався врятувати вітчима від смерті, надаючи йому домедичну допомогу.

Справу слідчі уже передали в суд. Тепер доля п’ятнадцятирічної дитини у руках “Феміди”.