15 пожежників гасили потяг у Тернополі. ВІДЕО

30/06/2017 Розмір тексту:

Вчора близько опівдня на вулиці Бродівській, на розвантажувальній гілці станції, горів дизельний поїзд.

На місце виїхали два відділення першого державного пожежно-рятувального загону. Загалом до гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Загоряння вантажного потягу вдалося ліквідувати менш як за півгодини, повідомляє ІНТБ.