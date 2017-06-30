15 пожежників гасили потяг у Тернополі. ВІДЕО

30/06/2017 0
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Вчора близько опівдня на вулиці Бродівській, на розвантажувальній гілці станції, горів дизельний поїзд.

На місце виїхали два відділення першого державного пожежно-рятувального загону. Загалом до гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Загоряння вантажного потягу вдалося ліквідувати менш як за півгодини, повідомляє ІНТБ.

 

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