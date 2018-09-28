14-річна злодійка викрадала гаманці, поки люди чекали на зелений сигнал світлофора

28/09/2018 Розмір тексту:

У вчиненні протиправного правоохоронці підозрюють 14-річну мешканку Закарпатської області. Неповнолітня за один день обікрала двох тернополянок на центральному ринку.

Своїх жертв підозрювана підстерігала на пішохідному переході. Допоки потерпілі очікували на зелений сигнал світлофору, лиходійка непомітно витягувала у них з наплічників гаманці. Дівчині вдалося збагатитися на 12 тисяч гривень. Крадені гроші одразу витрачала на власні потреби.

Неповнолітню викрили оперативники обласного управління карного розшуку спільно з колегами із Тернопільського відділу поліції.

Як встановили правоохоронці, підозрювана ніде не навчається. У нашу область приїхала разом з матір’ю.

За фактами крадіжок, вчинених неповнолітньою, слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.