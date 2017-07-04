130 людей загинуло внаслідок надзвичайних подій на Тернопільщині

04/07/2017 Розмір тексту:

У першому півріччі на Тернопільщині виникло близько півтори тисячі некласифіковані надзвичайні події. Внаслідок яких загинуло 130 людей, травмовані — 544.

Про це повідомив начальник Управління ДСНС в області Віктор Маслей, передає Доба.

Рятувальники 1482 рази виїжджали за сигналом «Тривога», ліквідували наслідки двох надзвичайних ситуацій, 584 пожежі, з них 121 – у природніх екосистемах. Основна причина виникнення пожеж – не дотримання правил пожежної безпеки.

– Практично щодня рятувальні підрозділи здійснюють 29 виїздів на ліквідацію пожеж, надзвичайних подій, ДТП. Через пожежі загинуло 19 людей, 12 отримали травми різного ступеня. Матеріальні збитки становлять понад 4 мільйони гривень, — зазначив Віктор Маслей.

Загалом вогнем пошкоджено 260 будівель та 63 транспортних засоби. Матеріальні збитки становлять понад 17 мільйонів.

Варто зазначити, за півроку під час ліквідації різних надзвичайних подій бійцями ДСНС врятовано матеріальних цінностей на суму 47 мільйонів, у тому числі 342 будівлі, 35 транспортних засоби та 350 гектарів лісових насаджень. Також врятовано життя півсотні мешканцям Тернопільщини, з них десяток – діти.