12 лютого, за підтримки фонду Ігоря Гуди “Твори Добро”, на Тернопільщину привезуть нерукотворний образ з Ватикану. ВІДЕО

25/01/2017 Розмір тексту:

24 січня у приміщенні Курії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії відбулась прес-конференція на тему перебування на Тернопільщині чудотворної ікони Нерукотворного Образу Господа Нашого Ісуса Христа з Ватикану (Мандиліон з Едесси).

Прес-конференцію очолив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій. Участь у прес-конференції взяли Синкел у справах стратегії розвитку УГКЦ в Тернопільсько-Зборівській архиєпархії отець Віталій Козак, судовий Вікарій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ отець Роман Дутчак, заступник фундатора «Благодійного фонду Ігоря Гуди «Твори добро» Ольга Процик, були також присутні священики, парафіяни, представники преси.

Отець Віталій Козак розповів про історію походження Нерукотворного Образу. За його словами, кілька версій походження цієї святині, з яких найпоширеніші дві. Одна з них говорить про праведну жінку Вероніку, яка витерла обличчя Христа під час хресної дороги. Інша вказує на історію зцілення едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя.

Реліквія є найстарішим зображення обличчя Ісуса Христа. Едеський король у VII ст. наказав закрити і замурувати реліквію, щоб її не втратити. Згодом під час реставрацій цю реліквію віднайшли. Мандиліон потрапив до Риму з Едеси. У Римі у 1870 році Блаженний Папа Пій ІХ наказав перевезти її до Ватикану, оскільки на той момент італійський полководець Гарібальді вже нападав на Рим. Сьогодні цей Нерукотворний образ Господній як неоціненний скарб християнської традиції зберігається у Папській Захристії Секстинської Капелли. Щороку він виставляється для почитання після Вечірні у 5-ту неділю Великого посту в базиліці Святого апостола Петра, на балконі над монументальною статуєю святої Вероніки, яка тримає в руках хустину, на якій відбите Христове обличчя.

Починаючи з 1870 року, це третій раз, коли Нерукотворний Спас дають для Богопочитання у храмі і другий раз, коли Ватикан дозволив прикладатися (цілувати) реліквію.

На початку 2015 року за благословлення Святішого отця Франциска свята реліквія вперше з’явилася в Україні. Сотні тисяч вірян з усієї України мали унікальну можливість приступити до образу Нерукотворного Спаса у Соборі Святого Юра у Львові. “Це ще один жест папської підтримки, солідарності та благословення для українського народу, – зазначив тоді очільник УГКЦ Блаженнійший Святослав. Разом із тим, це великий знак надії. Ми так шукаємо цими днями Божого лиця! І бачимо, що Бог не просто привертає до нас своє обличчя. Він дає нам його поцілувати”, – промовив наш патріарх.

Появу святині в Україні трактують, як символічний акт підтримки Святим Престолом України у складний для неї час і важливим знаком надії.

Судовий вікарій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ отець Роман Дутчак, який відповідальний за організацію перебування ікони, каже, що поводитись з нею треба дуже обережно. Навіть під час перебування в музеї Франції образ пошкодився і затемнився, бо було забагато світла. Відтак поводитимуться з Святинею дуже делікатно: Образ має зберігатись при спеціальному освітленні, перевозитись обладнаним транспортом, ікону не можна чіпати рукам та фотографувати.

— Його не можна просто взяти в руки і принести чи привезти автомобілем. Є багато моментів, долаючи їх — відчуваєш благодать Святого Духа. Дякуємо Господу, що зводив нас із потрібними людьми. Основне мета заходу — молитва за мир в Україні, — зазначив отець Роман Дутчак.

Перебування ікони на Тернопільщині — великі витрати, церква не мала таких грошей, тому фінансове забезпечення організаційних видатків взяв на себе «Благодійний фонд Ігоря Гуди “Твори добро”. У своєму виступі заступник фундатора благодійного фонду Ольга Процик звернулась до священнослужителів такими словами:

— Від імені Ігоря Гуди, фундатора благодійного фонду «Твори добро» щиросердечно хочу подякувати Папі Римському Франциску, Владиці Василію Семенюку, отцям Роману Дутчаку та Віталію Козаку за можливість долучитися до цієї величної події. Подія, яка відбуватиметься у лютому в нашому краї є справді унікальною та історичною для Тернопільщини. Вона не лише об’єднує наші серця у спільній молитві, а й зміцнює нашу віру.

Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк подякував Ігорю Гуді та його фонду.

— Я хочу подякувати благодійному фонду, бо церква не в силі зробити цю історичну подію. То не так просто. Є дуже велика цінність, спеціально з Ватикану приїжджають монсеньйори, які будуть стерегти, тут поліція буде стерегти. Це скарб, який би не дай Бо втратили… про це не можна навіть подумати. Ми будемо разом з благодійним фондом і з вами старатись, щоби вимолити миру для нашої країни, щоб не проливалась мирна кров синів і дочок України, — сказав Митрополит.