12 агрокомпаній з’їхалися на Тернопільщину на семінар ТзОВ “Бучачагрохлібпрому”
Вже другий рік поспіль ТзОВ «Бучачагрохлібпром» організовує науково-практичний семінар «Захист і вирощування кукурудзи, соняшнику в умовах Тернопільської області».
Учасниками заходу стали 12 компаній з України та закордону.
– На семінар приїхало близько 75 чоловік, серед них студенти Бучацького коледжу та Подільського державного агротехнічного університету з викладачами. Були запрошені фермери і головні агрономи господарств. Окрім того, кожна фірма запрошувала своїх партнерів, так, забезпечили по 5-6 учасників семінару, – розповів агроном-насіннєвод ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Микола Фасолько.
В рамках заходу, учасники відвідали два демополігони, на одному із них посаджено 106 гібридів кукурудзи (в середньому 8-10 гібридів з кожної компанії), а на іншому – 57 гібридів.
– Культури на демополігоні оцінювали фірми і постачальники, які були в нас на семінарі, площі в нас були чисті, в ідеальному стані, не було бур’янів. Кожна фірма презентувала свої гібриди, розказували про них і давала коротку характеристику. Потім був час запитань від представників господарств по тому чи іншому виду, – зазначив Микола Павлович.
Обговорення та огляд тривали кілька годин. Учасники змогли оцінити усі зразки на демополігоні, знайти нових партнерів, а студенти – здобути хороший наочний досвід.
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