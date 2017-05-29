100-метровий торт, битва фарбами і конкурс мавок: чим розважатимуть гостей “Галицької дефіляди”

29/05/2017 Розмір тексту:

2-4 червня у парку ім.Т.Шевченка традиційно відбудеться етно-гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда». Серед родзинок заходу – приготування 100-метрового торта, автентичні галицькі частування та виступ запальних гуртів.

Для виступу на сцені запрошені оригінальні гурти «Тік tu», «Чаламада», «Фа мажор», «Гуцул Каліпсо», «Go-A», «Karadenzia» та ін. Також на фестивалі гостям пропонують взяти участь у битві фарбами, стати учасником конкурсу «Одягни вишиванку», переможець якої отримає 500 грн. та оцінити конкурсанток, які боротимуться за звання Мавка 2017.

На найменших відвідувачів чекають кулінарні майстер-класи та розважальні програми.

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