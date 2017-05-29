100-метровий торт, битва фарбами і конкурс мавок: чим розважатимуть гостей “Галицької дефіляди”
2-4 червня у парку ім.Т.Шевченка традиційно відбудеться етно-гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда». Серед родзинок заходу – приготування 100-метрового торта, автентичні галицькі частування та виступ запальних гуртів.
Для виступу на сцені запрошені оригінальні гурти «Тік tu», «Чаламада», «Фа мажор», «Гуцул Каліпсо», «Go-A», «Karadenzia» та ін. Також на фестивалі гостям пропонують взяти участь у битві фарбами, стати учасником конкурсу «Одягни вишиванку», переможець якої отримає 500 грн. та оцінити конкурсанток, які боротимуться за звання Мавка 2017.
На найменших відвідувачів чекають кулінарні майстер-класи та розважальні програми.
ПРОГРАМА
|2.06, п’ятниця
|15.00 Початок роботи фестивалю
17.00-18.00 Танцювальні майстер-класи
17.00 – 19.00 Дитяча програма (локація біля фонтанів)
19.00 Гурт ПРОПАЛА ГРАМОТА
20.00 Гурт ТІК ТУ
20.00 Офіційне відкриття
21.00 Гурт ЧАЛАМАДА
|3.06, субота
|14.00 Початок роботи фестивалю
16.00 РЕКОРД 100-метровий торт «Вишиванка» * безкоштовне частування
17.00 Лекторій (локація біля фонтанів)
18.00-20.00 Дитяча програма (локація біля фонтанів)
18.30 Показ старовинних борщівських вишиванок
19.00 Гурт SWEET ZO (NAMELESS)
20.00 Гурт ФА МАЖОР
21.00 Гурт ГУЦУЛ КАЛІПСО
22.00 Дискотека під відкритим небом
|4.06, неділя
|14.00 Початок роботи фестивалю
16.00 Лекторій (локація біля фонтанів)
17.00-18.00 Битва фарбами
18.00-20.00 Дитяча програма (локація біля фонтанів)
18.00 Конкурс краси Мавка 2017
19.00 Гурт BINGO
19.50 Конкурс «Одягни вишиванку»
20.00 Гурт GO-A
20.30 Офіційне закриття
21.00 Гурт KARADENZIJA
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...