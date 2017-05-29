100-метровий торт, битва фарбами і конкурс мавок: чим розважатимуть гостей “Галицької дефіляди”

29/05/2017 0
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2-4 червня у парку ім.Т.Шевченка традиційно відбудеться етно-гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда». Серед родзинок заходу – приготування 100-метрового торта, автентичні галицькі частування та виступ запальних гуртів.

Для виступу на сцені запрошені оригінальні гурти «Тік tu», «Чаламада», «Фа мажор», «Гуцул Каліпсо», «Go-A», «Karadenzia» та ін. Також на фестивалі гостям пропонують взяти участь у битві фарбами, стати учасником конкурсу «Одягни вишиванку», переможець якої отримає 500 грн. та оцінити конкурсанток, які боротимуться за звання Мавка 2017.

На найменших відвідувачів чекають кулінарні майстер-класи та розважальні програми.

ПРОГРАМА

2.06, п’ятниця
15.00 Початок роботи фестивалю

17.00-18.00 Танцювальні майстер-класи

17.00 – 19.00 Дитяча програма (локація біля фонтанів)

19.00 Гурт ПРОПАЛА ГРАМОТА

20.00 Гурт ТІК ТУ

20.00 Офіційне відкриття

21.00 Гурт ЧАЛАМАДА
3.06, субота
14.00 Початок роботи фестивалю

16.00 РЕКОРД 100-метровий торт «Вишиванка» * безкоштовне частування

17.00 Лекторій (локація біля фонтанів)

18.00-20.00 Дитяча програма (локація біля фонтанів)

18.30 Показ старовинних борщівських вишиванок

19.00 Гурт SWEET ZO (NAMELESS)

20.00 Гурт ФА МАЖОР

21.00 Гурт ГУЦУЛ КАЛІПСО

22.00 Дискотека під відкритим небом
4.06, неділя
14.00 Початок роботи фестивалю

16.00 Лекторій (локація біля фонтанів)

17.00-18.00 Битва фарбами

18.00-20.00 Дитяча програма (локація біля фонтанів)

18.00 Конкурс краси Мавка 2017

19.00 Гурт BINGO

19.50  Конкурс «Одягни вишиванку»

20.00 Гурт GO-A

20.30 Офіційне закриття

21.00 Гурт KARADENZIJA

 

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